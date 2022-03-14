شيماء سيف وإسلام إبراهيم مع أحمد فهمي في "أحلى كلام" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستضيف الفنان أحمد فهمي مقدم برنامج "أحلى كلام" عبر قناة "الحياة"، الفنانة شيماء سيف والفنان إسلام إبراهيم، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يقوما بالغناء سويا والرقص ولعب عدد من الألعاب الخاصة بالبرنامج، بالإضافة للحديث عن أعمالهم الفترة المقبلة وأسرار في حياتهم للمرة الأولى.

وكان قد استضاف الفنان أحمد فهمي، عدد كبير من النجوم منهم أشرف عبد الباقي ومحمد ثروت وأحمد السعدني وأحمد رزق وغيرهم.

من ناحية أخرى، تشارك شيماء سيف في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنان والمنتج هشام جمال وليلى زاهر.

فيما يشارك إسلام إبراهيم في مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.