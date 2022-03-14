بعد رابع تعاون بينهما.. هاجر الشرنوبي توجه رسالة للمخرج أحمد نادر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، على توجيه رسالة للمخرج أحمد نادر جلال، الذي تشارك معه بمسلسل "العائدون" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت هاجر، صورة لها مع أحمد نادر جلال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "ليا الشرف إني أشتغل مع حضرتك رابع عمل الأستاذ أحمد نادر جلال، كفر دلهاب، كوفيد 25، السرب، العائدون من داعش".

وكان النجم أمير كرارة، قد تصدر البوستر الرسمي الأول لمسلسل "العائدون" الذي طرحته الجهة المنتجة للعمل.

مسلسل "العائدون" بطولة: أمير كرارة، محمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض المسلسل عبر قناة "dmc" في موسم مسلسلات رمضان 2022.