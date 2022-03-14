مسلسلات رمضان 2022.. حمادة هلال وولاء الشريف في كواليس "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان حمادة هلال بصحبة الفنانة ولاء الشريف في كواليس تصوير مسلسل "المداح 2" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر هلال، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النجمة الجميلة ولاء الشريف.. ‏نورتي مسلسل المداح، أسطورة الوادي، mbc مصر بإذن الله رمضان 2022 ".

مسلسل "المداح 2" من المقرر عرضه على قناة "mbc مصر"، ويشارك في بطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي.