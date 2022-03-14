شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف تشارك فى مسلسل "دايمًا عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها فى مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة watch it، حيث انضمت فريال إلى أسرة العمل لتجسد شخصية من عائلة مصطفى شعبان، وهى بعيدة عن أجواء المدرسة التى تدور بداخلها معظم أحداث العمل.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

يذكر ان فريال يوسف قدمت آخر أعمالها حدوتة "سكر مر" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام وشارك في البطولة مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمى، رانيا ملاح، والطفل آدم وهدان، وجسدت فريال خلال الأحداث دور أم لطفل مريض بالسكرى.

يذكر أن فريال يوسف عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم "ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر.