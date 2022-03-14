زينة ناعية أنيسة حسونة: "ابنة مصر المخلصة البارة الرحيمة الودودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة زينة، الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء والدوام لله في وفاة ابنة مصر المخلصة البارة الرحيمة الودودة دكتورة أنيسة حسونة.. ماشفتش في احترامها وأخلاقها وحبها للخير ودعم الخير بمنتهى الإخلاص.. مصر خسرت سيدة محترمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة بإذن الله يا دكتورة".

وتوفيت يوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس"، ظهرت قبل أيام في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.