أحمد سعد يحتفل بوصول قناته على موقع "يوتيوب" لـ2 مليون مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بوصول قناته على موقع "يوتيوب" لـ2 مليون مشترك.

ونشر سعد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع من أغنيته "الملوك" التي تجمعه بمطربي المهرجانات عنبة ودوبل زوكش، والتي طرحها في يونيو الماضي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسين شعبان.

وعلّق سعد: "شكرا لكل جمهوري الحبيب.. قناتي على يوتيوب وصلت 2 مليون مشترك وأكتر بفضل حبكم ليا وبوعدكم بمفاجآت كتير قريبا".

وطرح أحمد سعد قبل أيام أحدث أغنياته التي تحمل اسم "النفسية"، على موقع "يوتيوب"، وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد "وسع وسع"، وهي من كلمات صلاح مندي، ألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.