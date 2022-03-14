أنت ملكش في الستات؟.. بسمة وهبة إتهمت سمير صبري صراحةً “بشذوذه” وميله للرجال.. فصدم الجميع بإجابته وكشف السر!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 03:50 صباحاً - نفى الفنان سمير صبري ما يشاع عن عدم رغبته في الزواج، مؤكدًا أنه تزوج مرتين وله أولاد، فضلا عن علاقات متعددة من نجمات في الوسط الفني.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة خلال استضافتها سابقًا لسمير صبري في “برنامج شيخ الحارة“، على فضائية “القاهرة والناس”، إنه يشاع عن صبري “عدم رغبته في النساء”، ليرد الفنان: “الشائعات دي مصدرها حاقدين، وخلي إللي يقول يقول، بسمع الشائعات من هنا وأخرجها من هنا”.

وتقمص صبري شخصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، قائلا: “عبد الوهاب قالي إوعى تسمع حد بيجيب سيرتك وتعلق عليه، سيبه يهري، ولو حد حدفك بطوبة إوعى توطي تاخدها، إمشي وسيبه يوطي وهو عمره ما هيحصلك”.

يُشار أن الفنان المصري سمير صبري تزوج مرتين الأولى كان زواجًا سريًا من إمرأة انجليزية كانت تعيش في الإسكندرية مسقط رأسه وتدعى (مورين)، وانجب منها ابنه الوحيد حسن البالغ من العمر حاليًا 37 عامًا ويعمل طبيبًا ناجحًا في مستشفى شهير بالعاصمة الإنجليزية لندن

سمير صبري يتسلم جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر

من ناحية أخرى، كشف المخرج مجدي أحمد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك“، عن أول ظهور للفنان سمير صبري، والذي يخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات المعادي.

مجدي أحمد علي، نشر صورًا تجمعه بسمير هي الأولى منذ مرور الأخير بأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى، وذلك بعد أيام من تسلم الأول جائزة أفضل ممثل نيابة عن سمير صبري عن دوره في فيلم “2 شارع طلعت حرب” من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالدورة الحادية عشرة.

وكتب مجدي: “سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري.. سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم ٢ طلعت حرب”.

ويخضع الفنان سمير صبري، حاليًا للعلاج في مستشفى بالمعادي، استعدادا لإجراء جراحة دقيقة في القلب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برعاية وعلاج الفنان سمير صبـري على نفقة الدولة، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي بالشكر لرئيس الجمهورية.

يُذكر أن الفنان الكبير سمير صبري سجّل حلقات برنامجه الذي يحمل اسم “ذكرياتي”، وهو على فراش المرض بالمستشفى، ووجّه رسالة شكر في أولى حلقات برنامجه لكل من اهتم به وسأل عنه في أزمته الصحية، قائلا: “مكنش ممكن أتخيل أبدًا إني هشوف الحب ده كله.. معقولة أنا أستاهل منكم كل الحب دا؟

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