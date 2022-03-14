شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا وابنها خلال نزهة بشوارع لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة العالمية جيسيكا ألبا وهي بإطلالة أنيقة للغاية لها بصحبة ابنها عندما خرجا معًا لتناول طعام الغداء، حيث ظهرت بصحبة ابنها هايز البالغ من العمر أربع سنوات أمس السبت.



البا وابنها

وارتدت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا سترة مخططة باللون البيج الكريمي بينما كانت تتجول جنبًا إلى جنب مع ابنها في يوم مشمس داخل ولاية لوس أنجلوس.

ولا تعد تلك المرة الأولى التى تظهر فيها جيسيكا البا، بصحبة احد ابناءها، فهى دوماً ما تصطحب ابنتها وابنها إلى مناسبات عديدة مثلما حصل قبل أيام في شوارع لوس أنجلوس بالأبيض والأسود أثناء تسوقها بصحبة ابنتها.



جيسيكا ألبا وابنها

وكان موقع ديلى ميل كشف وقتها خلال تقريره أن جيسيكا البا تعتبر ابنتها هونور البالغة من العمر 12 عاماً بمثابة صديقتها، وهو الأمر الذى يظهر فى تواجدهما معا من آن لآخر حيث تصطحبها أثناء شراء مستلزماتهما ونزهاتهما معاً.