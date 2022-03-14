اصالة تعتذر بعد “لايك غلط”: “ثاني مرة بنتبه”

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:43 صباحاً - اعتذرت الفنانة السورية اصالة عن علامة اعجاب وضعتها على احدى التغريدات على موقع تويتر مبررة ذلك بالقول انها احيانا تتسرع دون الانتباه الى المحتوى.
وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مرّات بعمل لايك سريع من غير ماأعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه”.
من ناحية اخرى، حرصت اصالة على تهنئة الفنانة نوال الكويتية على “نوال ناو” حيث كتبت “لمّا بيتقدّم الفنّ بإيد حدا فينا كلنا بنكبر وكلنا بنزداد فخر وتحدّي وأمل .. مبروك للغاليه الحبيبه نوالتي وقلوبنا معك وشكراً على هالشعور الحلو اللي هديتيني ياه اليوم بإعلانك اللي شفته عند البطل اللي مامتله بطل أبو ناصر الحبيب”.
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