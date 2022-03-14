دنيا بطمة بالزي الامازيغي بعد فوز ابنتها غزل بلقب “ميني ميس الحناء”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:43 صباحاً - فازت غزل الترك، ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والمنتج البحريني محمد الترك، بلقب ”ميني ميس الحناء“، في مسابقة جرت في مدينة أكادير المغربية لاختيار ملكة جمال في فئة الأطفال.

وظهرت دنيا وابنتها غزل وهما ترتديان اللباس الأمازيغي التقليدي، خلال حفل تتويج الأخيرة الذي نظمته جمعية أمود الخير ورابطة الصحافيين الرياضيين بمناسبة يوم المرأة العالمي بمدينة أكادير.

وأعربت دنيا بطمة عن سعادتها بفوز ابنتها بهذا اللقب، حيث نشرت عبر حسابها في إنستغرام، مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات السعيدة، علّقت عليها بالقول ”كل الاحترام والتقدير للجميع على هذا التكريم“.

ولفتت المغنية المغربية أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالة التي ظهرت بها والتي نالت إعجاب جمهورها، الذين تفاعلوا معها بطريقة إيجابية تعبّر عن مدى إعجابهم بها.