“رايحة تغني في جيم”.. إنتقادات واسعة لشيرين عبدالوهاب بسبب مظهرها في حفلها الأخير.. لن تصدق ماذا إرتدت!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت إطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفلها الأخير الذي أحيته أول أمس الجمعة، ضمن فعاليات هلا فبراير بدولة الكويت، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بين منتقد وأيضًا مدافع حيث رأى البعض أن من حقها أن ترتدي ما تشاء وأن الجمهور جاء لسماعها لا لمشاهدة ماذا سترتدي.

وبدت شيرين عبدالوهاب بإطلالة غريبة لا تليق بحفل غنائي، بينما تناسب نزهة أو جولة تسوق مع صديقاتها، إذ ارتدت ملابس كاجوال فضفاضة مكونة من سويت شيرت باللون الأسود وبنطال جلد مزود بسلسلة فضية جانبية، فيما انتعلت عليه حذاءً رياضيًا باللون الأبيض، مما أثار صدمة جمهورها وخبراء الموضة.

شيرين على مسرح الكويت

شيرين عبدالوهاب

وجاءت التعليقات على النحو التالي: “رايحة تغني في جيم”، “هذا يسمى قلة احترام للجمهور”، “إطلالتها سيئة جداً وما كانت مضطرة تطلع وتعرض نفسها للسخرية! بس هيك صارت موضة ليحكو الناس عنهم”، “ما عم صدق ليش هيك بتعمل بحالها”، “اللبس مو حلو أبدا”.

شيرين تحيّي جمهورها بحفلتها أمس بدولة الكويت

شرطة الموضة عن إطلالة شيرين عبدالوهاب: لوك كارثي وبديها صفر من 10

من جهته انتقد خبير الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة شيرين عبدالوهاب، وذلك من خلال حسابه الرسمي الذي يحمل اسم “شرطة الموضة” على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ قال: “بفهم شيرين عم تمر بأوقات سيئة.. بس ما حدا فينا ما مر وما عم يمر بهيك أوقات وبعتقد كتير فنانين مروا وعم بيمروا.. بس ولا حدا طلع بهالاستهتار وقلة الترتيب واللوك الكارثي على المسرح!”.

وأضاف: “بفهم زاد وزنها.. بس عادي جدا!! كتير فساتين وكتير إطلالات حلوة ومرتبة رح تناسبها لو اختارتها بدل هاللوك، السيئ والكارثي.. رح تقولولي المهم صوتها حلو وهي فنانة طالعة تغني مش عارضة أزياء!!!”.

شيرين في حفلها الأخير بالكويت

واختتم الخبير اللبناني انتقاده، قائلًا: “باختصار، إطلالة كارثية لا تناسب شيرين ولا مكانتها ولا المكان الموجودة فيه… وإطلالة الفنان بتعبر كمان عن احترامه للجمهور يلي أمامه، و بعطي الإطلالة 0/10.. شو رأيكم؟”.

شيرين تتفاعل مع الجمهور في حفلها الأخير بالكويت

لم تكن هذه المرة الأولى التي تخفق شيرين في اختيار إطلالتها، فالأمر متكرر منذ فترة، إذ اختارت من قبل أن تظهر بإطلالة رسمية أمام رئيس الجمهورية ارتدت حينها إطلالة كاجوال وحذاءً رياضيًا، رغم أنه حفل رسمي كان يقتضي منها ارتداء ملابس رسمية أكثر من ذلك.

سر بكاء شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت

على صعيد آخر، دخلت شيرين عبدالوهاب في نوبة بكاء هستيري خلال الحفل بعد تقديمها لإحدى الأغاني وسط تصفيق حاد وإشادات جماهيرية كبيرة، ثم وجهت رسالة لجمهورها قائلة: “وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس”، متابعة: “ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة”.

شيرين عبدالوهاب عن حفلها الأخير: شكرًا أهل الكويت على حسن الإستضافة والإستقبال

وأعربت شيرين، عن مدى سعادتها بحفلها الغنائى في الكويت، الذى رفع لافتة كامل العدد، وقدمت خلاله أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ”مش عايزة غيرك أنت”، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغاني معينة خلال الحفل.

ونشرت شيرين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورًا وفيديو من الحفل الذى أقيم أول أمس الجمعة، وأرفقتها بتعليق: “شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال”.

وسبق وروجت النجمة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان “غنوا معايا”، عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر».

البوستر التشويقي الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفني وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.

ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساء الأربعاء، استعدادا لإقامة حفلها الذى أعلنت عنه منذ عدة أيام، حيث نشرت تغريدة وقالت: “جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدًا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 – 3 فى الكويت الحبيبة”.

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