“نُسخة طبق الأصل”.. شبيهة حنان ترك تُشعل مواقع التواصل بجمالها.. المفاجأة في هويتها!!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:43 صباحاً - وقع قطاع كبير من الجمهور، في حيرة خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي لـ «مسلسل مكتوب عليا» للفنان أكرم حسني، والمُقرر طرحه عبر قناة «Dmc» في شهر رمضان 2022 المُقبل.

وكشف بوستر المسلسل، عن مشاركة هلا رشدي، في «مكتوب عليا»، والذي يُعد تجربتها التمثيلية الأولى، وكذلك المُشاركة الأولى لها في الدراما الرمضانية، وهو الأمر الذي حظى بردود فعل إيجابية بين مُتابعيها.

التشابه الكبير بين النجمة المعتزلة حنان ترك وهلا رشـدي، أوقع قطاع كبير من الجمهور في حيرة، إذ اعتقد بعضهم أنّ حنان تـرك قطعت فترة اعتزالها وعادت إلى التمثيل مُجددًا، من خلال مسلسل «مكتوب عليا».

وكتبت إحدى المتابعات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ «هلا رشـدي هتنورنا في رمضان في مسلسل “مكتوب عليا” مش هكدب عليكوا للحظة.. افتكرتها حنان تــرك»، فيما قالت أخرى: «أنا للحظة افتكرتها حنان تـرك والله فرحت».

مسلسل”مكتوب عليا”، من بطولة أكرم حسني، وعدد من النجوم منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

من هي هلا رشدي؟

هلا رشـدي هي مطربة مصرية، بدأت مشوارها الفني، عندما انضمت لكورال المايسترو سليم سحاب، وهي في عمر الـ8 سنوات، قدمت العديد من الحفلات بالسفارة المصرية، في المملكة العربية السعودية.

شاركت المطربة المصرية هلا رشـدي في مسابقة “الصوت الذهبي”، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وحصلت على المركز الثاني خلال الفاعليات الفنّية التي شاركت فيها مؤخرًا، قدمت عددًا من الأغنيات لكبار النجوم لاقت أعجاب الكثيرين، مثل “زي الأيام دي” لحسام حبيب و”أنا لو أذيته” لمحمد حماقي و”عرفها بيا” لأنغام.

لا ترى هلا أي تعارض بين ارتدائها الحجاب وعملها في الفن، حيث قالت خلال استضافتها في برنامج “ست الحسن”: “لن استغنى عن الحجاب وسأكمل مشواري في الفن، ويا أنجح كده يا بلاش”. حضر العديد من مشاهير المجتمع، حفل زفافها الذي أقيم في إحدى الفلل بالمريوطية.

روت هلا رشـدي خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس كواليس انضمامها لفرقة “أيامنا الحلوة”، حينما اقترح عليها أحد أصدقائها تدشين صفحة خاصة بها على موقع “فيس بوك”.

وكانت هلا رشـدي، قد علقت على حجم التشابه بينها وبين حنان تــرك، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث قالت: «أنا تعبت من الموضوع ده، بقابل الأزمة دي كتير، وفيه ناس فاكرة إن أنا قريبة حنان تـرك، وفيه ناس بتجود وتقول إن أنا بنت خالتها وحاجات كده.. أنا متعودة إن الناس بتتغلبط فيا وتفتكرني حنان تـرك».

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