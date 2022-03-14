شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: لم أشارك فى الجزء الثانى من "ليالى الحلمية" لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، ندمت على عدم استكمال دور أنيسة فى مسلسل "ليالى الحلمية" الجزء الثانى، وليس من باب أنه دور حلو ولكن تركته من باب الالتزام.

وأضافت فردوس عبد الحميد خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، ان الكاتب أسامة انور عكاشة بعد الجزء الاول سألته عن تطورات شخصية أنيسة فى الجزء الثانى، فحكى لى أحداث كثيرة، وعندما تسلمت سكريبت الجزء الثانى وجدت تقريبا كل الذى قاله مش موجود فزعلت جداً جداً وذهبت له، وقال لى هو كده الدور، وأنا كبرت فى دماغى أنى ما مش هعمل الشخصية، ورد فعله هو اللى خلانى اندفع وأرفض.

وتابعت فردوس عبد الحميد، لما فكرت بعد كده قلت كان عيب جداً انى اعمل الهزة واللغبطة دى للمشاهد، فكان لازم ابقى موجودة أي كان الوضع.

وعن اداء الفنانة محسنة توفيق لدور أنيسة فى الجزء الثانى قالت فردوس عبد الحميد، طبعا هى من الممثلات العظام وخاصة فى المسرح و قدمت أداء عظيم للدور.

وقالت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، شخصية أم كلثوم هى الاقرب لى لأنها شخصية مكافحة وطالعة من طين الارض، ولم يكن أحد يتوقع أنها ستصبح أهم مطربة فى الشرق الاوسط، وعملت نفسها بنفسها وهو تكاد تعرف القراءة والكتابة فقط ولم تتعلم.

وأضافت أن الكاتب الكبير مصطفى أمين كان صديقها الصدوق، وذهبنا للجلوس معه عدة ساعات لمعرفة تفاصيل حياتها، وكان يقول عنها ام كلثوم جامعة مش مدرسة، لانها لم تكن تصاحب إلا أهم المثقفين فى البلد وأكبر الشعراء والكُتاب.

وأكدت الفنانة فردوس عبد الحميد أن مسلسل ميزو من أوائل المسلسلات التي شاركت بها وكان دور بطولة، وكنت لسه متخرجة من الكلية وكنت سعيدة جدا ووافقت علي الفور لانه كان فرصة كبيرة لمعرفة الجمهور بي.

وأضافت، كنا بنصور في رمضان وكنا نعرض المسلسل في نفس الوقت وشعرت بردود فعل رائعة من الجماهير التي عرفتني وكانت تشاور عليا وانا اسير في الشارع، وهو من المحطات المهمة في مسيرتي الفنية.