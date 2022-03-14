شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقبل رأس أحمد عدوية فى خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال خطوبة هدير ابنة حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لتهنئته، وقبل عمر كمال رأس نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية الذى تواجد بالخطوبة لمشاركة عبد الباسط فرحته.

وحرص عدد من نجوم الأغنية الشعبية على حضور خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمودة، من بينهم الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، والمطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية أمينة.

وأشعل نجوم الأغنية الشعبية الخطوبة بتقديم عدد من الأغانى التى تفاعل معها الحضور وأهل العروسين وأقاربهم بالحفل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

وأجرى عبد الباسط حمودة مداخلة هاتفية ببرنامج "زق عجلك" الذي يذاع على إذاعة شعبي اف ام، من تقديم شيماء السباعي وتامر جابر، وتحدث عن أحدث أعماله قائلا: "انتظرونى في أغنية جديدة اسمها يا أصفر، وهتكون دويتو مع مسلم وأنا مش بنزل بشغل كتير ورا بعض عشان الناس لا تمل وكل ما نتأخر الناس هتكون عطشانة وعايزة تسمع الجديد"

وأضاف عبد الباسط حمودة: "كل ما تغيب عن الناس تقول هو عبد الباسط فين، ودي نفس مدرسة الناس القديمة زي كارم محمود، ماهر العطار، وأحمد عدوية وحسن الأسمر وأنا كما".

وتابع عبد الباسط: "سنة 2020 و2021 كانت وشها حلو عليا وإن شاء الله كمان تكون 2022، وفيى ناس كتير بعتتلي تهاني بعيد ميلادي زي محمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وغيرهم.