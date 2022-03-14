شكرا لقرائتكم خبر عن "النوة يا سوكة".. فردوس عبد الحميد تكشف أسرارا لأول مرة عن المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن مسلسل النوة من الاعمال الدرامية الرائعة وسعيدة بمشاركتها في هذا العمل التي تجسد فيه شخصية "سوكا" وهي سيدة من اسكندرية مكافحة وتعمل وتبيع في الاسواق مرورا بمرحلة كفاح حتي أصبحت من التجار الكبار.

وأضافت فى برنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي علي شاشة الحياة، نشأ صراع بين سوكا وبين التجار بعد أن أصبحت تنافسهم، والمسلسل كان في البداية اسمه"سوكا وأخواتها"، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى منطقة الزنقة في الاسكندرية لتعرف أبعاد الشخصية، وبالفعل قابلت احد المواطنين وعرف مني حكاية المسلسل وقال لى أختي هى من تبحثين عنها وبالفعل ذهبت لمقابلتها وجلست لفترة أراقبها وهي بالفعل نفس الشخصية بالمسلسل.. تاجرة شاطرة وتدير عائلتها بقوة وعدل واستفدت جدا من معرفتها".