القائمة الكاملة لجوائز بافتا 2022.. ويل سميث في مقدمة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أقيم مساء الأحد، حفل جوائز "بافتا - bafta" البريطانية لجميع التصنيفات، وتم خلال الحفل إعلان الفائزين بالجوائز، التي نستعرضها في السطور التالية:
- حصد ويل سميث، على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "King Richard".
- حصد "The Power of the Dog" على جائزة أفضل فيلم.
- حصدت المخرجة جين كامبيون على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "the Power of the Dog".
- حصلت جوانا سكانلان جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم "After Love".
- أفضل ممثلة في دور مساعد ذهبت للفنانة أريانا ديبوز عن فيلم "West Side Story".
- ذهبت جائزة أفضل ممثل في دور مساعد للفنان تروي كوتسور عن فيلم "CODA".
- أفضل فيلم بريطاني حصل عليه فيلم "Belfast".
- أفضل سيناريو مقتبس حصل عليه سيان هيدير عن "Coda".
- أفضل سيناريو أصلي: بول توماس أندرسون عن "Licorice Pizza".
- أفضل تصميم إنتاج: باتريس فيرميتي وسوزانا سيبوس عن "Dune".
- أفضل فيلم رسوم متحركة: "Encanto".
- أفضل فيلم غير متحدث بالانجليزية: "Drive My Car".
- أفضل تصميم ملابس: جيني بيفن عن "Cruella".
- أفضل مؤثرات بصرية: براين كونور، بول لامبرت، تريستان مايلز، جيرد نيفزر عن "Dune".
- أفضل تصوير سينيمائي: جريج فراسر عن "Dune".
- أفضل مونتاج: توم كروسس وإليوت جراهام عن "No Time to Die".
- أفضل صوت: ماك روث، ومارك مانجيني، ودوج هيمفيل، وثيو هجرين، ورون بارليت عن "Dune".
- أفضل موسيقى تصويرية: هانس زيمر عن "Dune".
- أفضل مكياج وتصفيف شعر: ليندا دودس وستيفاني إنجرام وجستن رالي عن "The Eyes of Tammy Faye".
- أفضل "كاستنج دايركتور": سيندي تولان عن "West Side Story".
- أفضل عمل أول لمخرج، منتج، أو مؤلف بريطاني: "The Harder They Fall" من كتابة وإخراج جيمس صامويل.
- أفضل ممثل صاعد (من تصويت الجمهور): لاشانا لينش.