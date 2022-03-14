فن ومشاهير

القائمة الكاملة لجوائز بافتا 2022.. ويل سميث في مقدمة الأفضل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيم مساء الأحد، حفل جوائز "بافتا - bafta" البريطانية لجميع التصنيفات، وتم خلال الحفل إعلان الفائزين بالجوائز، التي نستعرضها في السطور التالية:

- حصد ويل سميث، على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "King Richard".

- حصد "The Power of the Dog" على جائزة أفضل فيلم.

- حصدت المخرجة جين كامبيون على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "the Power of the Dog".

- حصلت جوانا سكانلان جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم "After Love".

- أفضل ممثلة في دور مساعد ذهبت للفنانة أريانا ديبوز عن فيلم "West Side Story".

- ذهبت جائزة أفضل ممثل في دور مساعد للفنان تروي كوتسور عن فيلم "CODA".

- أفضل فيلم بريطاني حصل عليه فيلم "Belfast".

- أفضل سيناريو مقتبس حصل عليه سيان هيدير عن "Coda".

- أفضل سيناريو أصلي: بول توماس أندرسون عن "Licorice Pizza".

- أفضل تصميم إنتاج: باتريس فيرميتي وسوزانا سيبوس عن "Dune".

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "Encanto".

- أفضل فيلم غير متحدث بالانجليزية: "Drive My Car".

- أفضل تصميم ملابس: جيني بيفن عن "Cruella".

- أفضل مؤثرات بصرية: براين كونور، بول لامبرت، تريستان مايلز، جيرد نيفزر عن "Dune".

- أفضل تصوير سينيمائي: جريج فراسر عن "Dune".

- أفضل مونتاج: توم كروسس وإليوت جراهام عن "No Time to Die".

- أفضل صوت: ماك روث، ومارك مانجيني، ودوج هيمفيل، وثيو هجرين، ورون بارليت عن "Dune".

- أفضل موسيقى تصويرية: هانس زيمر عن "Dune".

- أفضل مكياج وتصفيف شعر: ليندا دودس وستيفاني إنجرام وجستن رالي عن "The Eyes of Tammy Faye".

- أفضل "كاستنج دايركتور": سيندي تولان عن "West Side Story".

- أفضل عمل أول لمخرج، منتج، أو مؤلف بريطاني: "The Harder They Fall" من كتابة وإخراج جيمس صامويل.

- أفضل ممثل صاعد (من تصويت الجمهور): لاشانا لينش.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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