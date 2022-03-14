نجوى فؤاد: مبقاش في رحمة في الوسط الفني.. مش لاقية حد يسأل عليا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إن "الوسط الفني لم يعد به رحمة بين النجوم وبعضهم"، موضحة: "مبقاش في السؤال والرحمة والتعاطف والعطاء، كان اللي بيغيب مننا شهرين تلاتة بنسأل في إيه ماله ولا زعلان من إيه ولا مفلس ولا إيه، كان في رحمة وعطف على بعضنا وحنية مبقتش موجودة".

أضافت فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد: "كنا يوم نتعشى عند فريد شوقي، ويوم عند حسن يوسف، ويوم عند نادية لطفي أو سعاد حسني، كنا ملتحمين مع بعض ومش بنفارق بعض، وكنا بنسأل على بعض حتى لو مشتغلناش مع بعض".

تابعت: "كنا نسأل شم النسيم هنقضيه إزاي وكده وكل التفاصيل هشتري كذا أو هطبخ كذا وغيره.. دلوقتي مش لاقية حد يسأل عليا، مع إن وسيلة الموبايل سهلت ده علينا، أنا عارفة إن الناس عندها شغل ومشاكل والحياة بقت فظيعة ومزدحمة، لكن السؤال محرمش".

وكانت الفنانة منة جلال عبّرت عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو يجمعها بـ"نجوى"، ظهرت الأولى تسأل الأخيرة: "من بيسأل عنك من الوسط الفني؟"، وجاء رد نجوى: "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا، ربنا يديها الصحة والعمر، بس لما بيكون عندي حاجة أنا اللي بطلب النقيب، لما سمير صبري تعب انا اللي طلبت النقيب وقلتله أستاذ أشرف (سمير صبري) تعب ونقلوه المستشفى، لكن محدش من الوسط بيسأل عليا خالص".

وأضافت معاتبة أهل الوسط الفني: "ليه حرام، مش عشاني أنا عشانا كلنا، إحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، حبوا بعض".

وكتبت منة في تعليقها على الفيديو "جبر الخواطر جبر الخواطر يا ناس.. قيمة وقامة كبيرة الأستاذة نجوى فؤاد، كانت صريحة قوي وجعتلى قلبي، محدش بيسأل عليا".

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد عن التمثيل، ولم تشارك سوى بأعمال قليلة جدا، بينها مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم وذلك عام 2017، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" 2018 بطولة الفنان محمد هنيدي.