نجوى فؤاد: "بقالي 7 سنين قعدة من غير شغل.. أنا عايزة أعيش" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إنها لا تعمل في الفن منذ 7 سنوات، موضحة: "أنا قعدة من غير شغل بقالي 7 سنين، إزاي مفيش أدوار للسن بتاعي، أنا مش بقولك اديني دور سندريلا ولا فتاة جامعة، فين أدواري؟ مفيش، طيب أنت شغلت فلان وفلانة أكتر من 30 مسلسل، فين أنا طيب؟ أنا عايزة أعيش".

أضافت فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد: "أنا اشتغلت في المهنة 49 سنة، ودي المهنة بتاعتي اللي بفهم فيها، مش بفهم في حاجة تانية، وضيعت فلوسي كلها في الإنتاج ومكتبة نجوى فؤاد".

تابعت: "بسأل على شغل يتقالي أصل الدنيا عرض وطلب، لأ العرض والطلب متعلق بالبطل والبطلة والسيناريست والمخرج، ما دام دول أقوياء يبقوا هيشيلوا العمل لأنهم أعمدته، أما الباقي أدوار تانية أو تلاتة وثانوية ملهاش علاقة بالعرض والطلب إطلاقا".

وكانت الفنانة منة جلال عبّرت عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو يجمعها بـ"نجوى"، ظهرت الأولى تسأل الأخيرة: "من بيسأل عنك من الوسط الفني؟"، وجاء رد نجوى: "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا، ربنا يديها الصحة والعمر، بس لما بيكون عندي حاجة أنا اللي بطلب النقيب، لما سمير صبري تعب انا اللي طلبت النقيب وقلتله أستاذ أشرف (سمير صبري) تعب ونقلوه المستشفى، لكن محدش من الوسط بيسأل عليا خالص".

وأضافت معاتبة أهل الوسط الفني: "ليه حرام، مش عشاني أنا عشانا كلنا، إحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، حبوا بعض".

وكتبت منة في تعليقها على الفيديو "جبر الخواطر جبر الخواطر يا ناس.. قيمة وقامة كبيرة الأستاذة نجوى فؤاد، كانت صريحة قوي وجعتلى قلبي، محدش بيسأل عليا".

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد عن التمثيل، ولم تشارك سوى بأعمال قليلة، بينها مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم وذلك عام 2017، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" 2018 بطولة الفنان محمد هنيدي.