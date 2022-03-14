ياسمين صبري وبلقيس أنيقتان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنتسجرام، وعلقت: "القوة ليست دائمًا فيما نقوله ونفعله، أحيانًا تكون فيما نسكت عنه، فيما نتركه أو نتجاهله".

ماجي بوغصن

كشفت الفنانة ماجي بوغصن، عن أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في حب هذه النظرة".

هبة مجدي

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا ضغط ولا ألماس".

بلقيس

خطفت الفنانة بلقيس، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هل تؤمنون أن لغة العيون أبلغ من كل الكلام؟ ".

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة هادئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أروى

نشرت الفنانة والمذيعة أروى، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة حلوة جدا جدا جدا بس نفهمها".

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قد تحكي العيون شيئاً في الفؤاد تخبأ".