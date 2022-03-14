حدث بالفن| انفصال فنان عن زوجته وأخرى تؤدي العمرة وثالثة تعلن دخول فتاة الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري، طرح الإعلان الأول لمسلسل "سوتس بالعربي" لآسر ياسين، انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض، وغيرها من الأخبار.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات حالة الفنان الكبير سمير صبري، والذي يعاني صحيا بالفترة الماضية. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. طرح الإعلان الأول لمسلسل "سوتس بالعربي" لآسر ياسين

طرحت شركة "tvision" الإعلان الأول لمسلسل "سوتس Suits بالعربي" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)



أحمد فلوكس يهاجم مشهدا لـ أمينة خليل.. ومتابع: "ولما مثلت مع صافيناز كان حلو؟"

هاجم الفنان أحمد فلوكس، مشهدا للفنانة أمينة خليل، من مسلسل "نمرة اتنين" ضمن حلقة "آخر الليل" والذي عُرض على منصة "شاهد" عام 2020. (التفاصيل من هنا)

انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض (خاص)

انفصل الفنان محمد الشرنوبي، عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمالة النجمة أنغام، حسبما أكد مصدر مقرب من الثنائي لـ"الخليج 365". (التفاصيل من هنا)

وقع منذ شهر ونصف.. تفاصيل انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض (خاص)

انفصل الفنان محمد الشرنوبي، عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمالة النجمة أنغام، حسبما أكد أكثر من مصدر مقرب من الثنائي لـ"الخليج 365". (التفاصيل من هنا)

إسعاد يونس تنعى أنيسة حسونة: رحتي فين يا أستاذة؟

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس" للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق. (التفاصيل من هنا)

لقطات من حفل كاظم الساهر في أمريكا.. الشعور بـ"الدوار" والغناء جالسا وظهور حفيدتيه

أحيا النجم العراقي كاظم الساهر، أولى حفلات جولته في أمريكا، بولاية هيوستن، بحضور حشد من الجالية العربية هناك. (التفاصيل من هنا)

أول ظهور لـ سمير صبري بعد دخوله المستشفى

كشف المخرج مجدي أحمد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن أول ظهور للفنان سمير صبري، والذي يخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات المعادي. (التفاصيل من هنا)

مايان السيد تؤدي العمرة وتبكي أمام الكعبة.. والجمهور: قمر بالحجاب (فيديو وصور)

أدت الفنانة الشابة مايان السيد مناسك العمرة، وشاركت جمهورها ومتابعيها فيديو من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

أحلام تعلن دخول فتاة أجنبية الإسلام.. نطقت الشهادتين وتؤدي العمرة (فيديو وصور)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة الإماراتية أحلام، وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة فتاة أجنبية، كشفت أنها اعتنقت الإسلام حديثا، وغيرت اسمها كما نطقت الشهادتين. (التفاصيل من هنا)