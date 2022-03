وفاة النجم العالمي ويليام هيرت عن عمر 71 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل النجم العالمي ويليام هيرت، الحائز على جائزة الأوسكار، عن عالمنا الأحد، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد مشوار طويل من الأعمال الدرامية.

ونشرت صحيفة comicbook، بيانا نقلته من العائلة، جاء فيه: "ببالغ الحزن عائلة هيرت تنعي وفاة الأب ويليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الثاني والسبعين، توفي بسلام بين أسرته لأسباب طبيعية، العائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت".

يذكر أن هيرت، ظهر لأول مرة في التمثيل عام 1980 وفاز بجائزة الأوسكار بعد خمس سنوات فقط خلال فترة منتصف الثمانينيات.

وتم ترشيح هيرت ثلاث مرات لأوسكار أفضل ممثل عن أدوار في Kiss of the Spider Woman (1985)، و Children of a Lesser God (1986)، و Broadcast News (1987)، وحصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Kiss of the Spider Woman.