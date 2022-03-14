فن ومشاهير

وفاة النجم العالمي ويليام هيرت عن عمر 71 عاما

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل النجم العالمي ويليام هيرت، الحائز على جائزة الأوسكار، عن عالمنا الأحد، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد مشوار طويل من الأعمال الدرامية.

ونشرت صحيفة comicbook، بيانا نقلته من العائلة، جاء فيه: "ببالغ الحزن عائلة هيرت تنعي وفاة الأب ويليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الثاني والسبعين، توفي بسلام بين أسرته لأسباب طبيعية، العائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت".

يذكر أن هيرت، ظهر لأول مرة في التمثيل عام 1980 وفاز بجائزة الأوسكار بعد خمس سنوات فقط خلال فترة منتصف الثمانينيات.

وتم ترشيح هيرت ثلاث مرات لأوسكار أفضل ممثل عن أدوار في Kiss of the Spider Woman (1985)، و Children of a Lesser God (1986)، و Broadcast News (1987)، وحصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Kiss of the Spider Woman.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا