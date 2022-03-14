رمضان 2022.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "ملف سري" لهاني سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "فنون مصر"، البوسترات الرسمية لمسلسل "ملف سري" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

بوسترات "ملف سري" يتصدرها النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز.

الشركة نشرت البوسترات عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مصحوبة بتعليق: "تشاهدون مسلسل ملف سري في رمضان 2022".

مسلسل "ملف سري" وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.