شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان ترويجيتان لـ فيلم الدراما الجديد Deep Water.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة أمازون عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الدراما والرومانسية لـ فيلم Deep Water، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و16 ثانية، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد حصريا على شبكةHulu ، يوم 18 مارس الجارى، العمل الذى ستصل مدته إلى ساعتين و 33 دقيقة.

فيلم Deep Water حول فيك وميليندا فان ألين زوجان في بلدة ليتل ويسلي الصغيرة، اللذان يقرران عدم إنهاء زواجهما من خلال الاتفاق على السماح لمليندا، بأخذ أي عدد من العشاق طالما أنها لا تتخلى عن عائلتها، ولكن يصبح فيك مفتونًا بمقتل أحد عشاق ميليندا السابقين، مالكولم ماكراي، وعندما يتم القبض على القاتل الحقيقي، يتم تفسير ادعاءات فيك من قبل المجتمع على أنها نكات سوداء.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Deep Water كل من بن أفليك، آنا دي أرماس، تريسي ليتس، راشيل بلانشارد، ليل ريل هوري، فين ويتروك، يعقوب الوردي، داش ميهوك، كريستين كونولي، اليشم فرنانديز، مايكل براون، مايكل سكيالابا، ديفين إيه تايلر.