وفاة النجم الحائز على جائزة الأوسكار ويليام هيرت عن عمر 71 عام.. صور

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن وفاة النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ويليان هيرت ظهر اليوم الاحد، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد مشوار طويل في الأعمال السينمائية والدرامية والتي كان أشهرها مشاركته في سلسلة أفلام HULK الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة comicbook، والتي نقلت من خلاله بيان من العائلة، "ببالغ الحزن عائلة هيرت تنعي وفاة الأب ويليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الثاني والسبعين، توفي بسلام بين أسرته لأسباب طبيعية، العائلة تطلب الخصوصية في هذا الوقت ".



الراحل ويليام هيرت



ويليان هيرت

وظهر هيرت، وهو خريج جوليارد لأول مرة في التمثيل عام 1980 وفاز بجائزة الأوسكار بعد خمس سنوات فقط. خلال فترة منتصف الثمانينيات، تم ترشيح هيرت ثلاث مرات لأوسكار أفضل ممثل عن أدوار في Kiss of the Spider Woman (1985)، و Children of a Lesser God (1986)، و Broadcast News (1987)، وحصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Kiss of the Spider Woman.