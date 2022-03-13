بعد تطمئنة الجمهور عليها.. السوشيال ميديا تعيد نشر صور “كريم” نجل الفنانة منى عبدالغني من هذا الفنان الشهير.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 11:58 مساءً - تصدر اسم الفنانة والإعلامية منى عبدالغني الترند في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير ليس بالهين حيث ارتطمت بخرسانة أثناء عودتها من التصوير، وكشف “كريم سلامة” نجل الفنانة عن تطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى مطمئنًا جمهورها ومحبيها عليها.

وتزامنًا مع هذه الأنباء، أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور لنجل الفنانة المصرية كانت قد نشرتها في وقت سابق عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل المتابعين معها بشكلٍ لافت مشيدين بوسامة نجلها وببعض الشبه الذي يجمعه بوالدته.

صورة للفنانة منى عبد الغني مع نجلها “كريم” من زوجها الأول الموسيقار شريف سلامة

يُشار أن منى عبد الغني تزوجت مرتين الأولى كانت من الفنان الموسيقار «أحمد شريف سلامة» ابن أسرة سلامة الفنّية وأنجبت منه ابن وابنة هما «ريم» و«كريم»، ثم تطلقت من الموسيقي أحمد سلامة، وبعد فترة تتزوجت من رجل الأعمال المصري «محمد قورة» والد الفنانة الشابة ملك قورة والذي انفصلت عنه فيما بعد.

وكشفت الفنانة منى عبدالغني في تصريحات سابقة أثناء لقاء تلفزيوني، أنها تحاول بشكل مستمر أن تنصح أولادها وابنتها على الصلاة والعمل الصالح، ولكنها لم تستطع ان تجبر ابنتها على تغيير طريقة لبسها.

نجل منى عبدالغنى يكشف تطورات حالتها الصحية

هذا وقد كشف كريم سلامة نجل الفنانة والإعلامية مني عبد الغني، عن تطورات حالتها الصحية عقب تعرضها لحادث كبير مؤخرًا، مساء أمس، في تصريحات خاصة لـ et بالعربي أن والدته كتب لها عمر جديد.

وحول تفاصيل ما حصل معها قال كريم: “كسور وشوية كدمات وتمّ نقلها إلى المستشفى ومازلنا متابعين مع الأطباء لغاية نتأكد أنه باستطاعتها أن تعود إلى المنزل “.

وأضاف نجل الفنانة مني عبد الغني عن حالة والدته: “أمس علمت من خلال التليفون تعرضها للحادث فأسرعت للمستشفى التي تتواجد فيها بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي في الساعة السابعة مساءً”.

واختتم كلامه قائلاً: “ادعولها فهى تشعر بآلام شديدة للغاية، بجسمها كله، وننتظر فحوصات جديدة اليوم للوقوف على حالتها مثلما قال الأطباء”.

آخر أعمال منى عبدالغني

وكانت قد كشفت الفنانة منى عبد الغني، عن تفاصيل دورها الأخير الذي قدمه ضمن حكاية ”أيامنا الحلوة”، و التي تعرض ضمن حكايات “مسلسل ورا كل باب”، حيث قدمت شخصية جديدة عليها، من خلال إمراة تعمل فى أحدى البنوك وتتمتع بشخصية قوية.

وقالت الفنانة منى عبد الغني انها سعيدة بالتعاون مع مؤلف العمل باهر دويدار، والمخرجة إيمان الحداد بالإضافة إلى كل من الفنانيين محسن محى الدين وعزة بهاء وهيدى كرم.

يُذكر أن مسلسل “ورا كل باب” من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسري الفخراني ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في اطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.

هذا وتشارك الفنانة منى عبد الغنى فى تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على شاشة قناة CBC، وحققت من خلاله نجاحًا لها كمذيعة بعدما عرفها الجمهور واحدة من أبرز مغنيات جيلها، ثم التحقت بمجال التمثيل التى قدمت معه مسيرة طويلة.

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