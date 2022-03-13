“أمسية لا مثيل لها”.. روبي نجمة إكسبو دبي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية روبي لإحياء حفل فني كبير يوم الأحد المقبل، 20 مارس الجاري، وذلك ضمن فعاليات معرض “إكسبو دبي”.

ونشر الحساب الرسمي لمعرض “إكسبو دبي 2020” على موقع “انستغرام” بوستر حفل روبي، وكتب تعليقًا جاء فيه: “في انتظاركم أمسية لا مثيل لها! لا تفوتوا فرصة حضور حفل الفنانة المتألقة روبي، والتي ستشعل ساحة الاستدامة بأغانيها وحضورها المميز يوم الأحد 20 مارس الساعة 21:00 “.

ومن المقرر أن تقدم روبي خلال الحفل العديد من أشهر أغنياتها، من بينها: “حتة تانية”، و”ليه بيداري كده”، و”لازقة خفاش”، و”قلبي بلاستيك”، و”أمك وأبوك”، و”يالروموش”، و”انت عارف ليه”، و”غاوي”، و”الغرام”، و”أنا عمري ماستنيت حد”، و”أنا لو زعلانه”، و”مالي”، و”آه من عمايلوا”، و”مايل يا ليل”، وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن روبي تشارك في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل “رانيا وسكينة” وتشاركها البطولة الفنانة مي عمر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما تشارك روبي هذا العام في فيلمين سينمائيين، الأول بعنوان “العيل” ويخوض بطولته النجم أحمد حلمي، وتظهر خلاله بدور شقيقة الفنان الشاب أحمد مالك، وتقع فى غرام بطل العمل ويكون هناك الكثير من المواقف بينهما فى إطار كوميدى وتتوالى الأحداث.

والفيلم الثاني بعنوان “جروب الماميز”، وتخوض بطولته روبي رفقة غادة عادل وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجمع جروب “واتس آب” خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، ويعانين من علاقات سيئة مع أبنائهن، والفيلم ينتمى لنوعية البطولة الجماعية، ويشارك فيه العديد من النجوم، من بينهم الفنان بيومى فؤاد والفنان محمد سلام وغيرهما.