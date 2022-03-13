شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم The King's Man بعد طرحه فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The King's Man على تقييم وصل إلى 42% من قبل 173 ناقدا عالميا، و%80 من قبل أكثر من مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم الدراما والأكشن The King's Man من إنتاج شركة 20th Century، وطرح فيلم The King's Man بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدور أحداث فيلم The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من إخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند والذي يلعب حاليا بطولة فيلم Uncharted، مع مارك ويلبرج