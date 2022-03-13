شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال ناعية أنيسة حسونة: المكافحة القوية العظيمة ادعوا لها بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة صفاء جلال، علي تقديم واجب العزاء في الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض الخبيث، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "البقاء لله ربنا يرحم العظيمة انيسه حسونة اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك المكافحة القوية العظيمة ادعو لها بالرحمة".

وكشف شريف ناجي، زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة، مؤكدًا أنها أجرت أشاعتين مساء أمس، وأضاف أن الراحلة أجرت حديثًا صباح أمس «ورحنا نعمل إشاعتين ورجعنا من الإشاعتين الساعة 12 بالليل وكانت مجهدة جدًا، وحاولنا نريحها بقدر الإمكان؛ لكنها كانت منهكة تمامًا».

وأضاف زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الراحلة أنيسة حسونة، رحلت صباح اليوم «وعلى الصبحية نفذ أمر الله»، لافتًا إلى أن الجنازة ستُقام ظهر الغد «والعزاء بالليل في مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر»؛ مؤكدًا تأجيل الجنازة للغد حتى قدوم ابنتها من السفر للمشاركة في تشييع والدتها لمثواها الأخير.