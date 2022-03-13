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عدوية والليثى وأمينة يشعلون خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الأغنية الشعبية على حضور خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمودة، من بينهم الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، والمطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية أمينة.

وأشعل نجوم الأغنية الشعبية الخطوبة بتقديم عدد من الأغانى التى تفاعل معها الحضور وأهل العروسين وأقاربهم بالحفل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

وأجرى عبد الباسط حمودة مداخلة هاتفية ببرنامج "زق عجلك" الذي يذاع على إذاعة شعبي اف ام، من تقديم شيماء السباعي وتامر جابر، وتحدث عن أحدث أعماله قائلا: "انتظرونى في أغنية جديدة اسمها يا أصفر، وهتكون دويتو مع مسلم وأنا مش بنزل بشغل كتير ورا بعض عشان الناس لا تمل وكل ما نتأخر الناس هتكون عطشانة وعايزة تسمع الجديد"

وأضاف عبد الباسط حمودة: "كل ما تغيب عن الناس تقول هو عبد الباسط فين، ودي نفس مدرسة الناس القديمة زي كارم محمود، ماهر العطار، وأحمد عدوية وحسن الأسمر وأنا كما".

وتابع عبد الباسط: "سنة 2020 و2021 كانت وشها حلو عليا وإن شاء الله كمان تكون 2022، وفيى ناس كتير بعتتلي تهاني بعيد ميلادي زي محمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وغيرهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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