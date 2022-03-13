شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى الدكتورة أنيسة حسونة: شرفت إنى أكون صديقة قريبة منها ربنا يصبرنا على فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تقديم واجب العزاء في الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض الخبيث، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت يسرا في البوست: "رحلت عنا الصديقة العزيزة وحبيبة الكل أنيسة حسونة رمز من رموز العطاء والخير سيدة فاضلة روحها جميلة مليئة بالعطاء والعزيمة والروح الحلوة، مهما كانت الظروف فضلت هي في مقدمة الخير، من أطيب وأنقى الناس، شرفت إني أكون صديقة قريبة منها ربنا يصبرنا على فراقك ويجعل كل حاجة عملتيها في ميزان حسناتك.. خالص العزاء للأسرة جميعا".

وكشف شريف ناجي، زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة، مؤكدًا أنها أجرت أشاعتين مساء أمس، وأضاف أن الراحلة أجرت حديثًا صباح أمس «ورحنا نعمل إشاعتين ورجعنا من الإشاعتين الساعة 12 بالليل وكانت مجهدة جدًا، وحاولنا نريحها بقدر الإمكان؛ لكنها كانت منهكة تمامًا».

وأضاف زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الراحلة أنيسة حسونة، رحلت صباح اليوم «وعلى الصبحية نفذ أمر الله»، لافتًا إلى أن الجنازة ستُقام ظهر الغد «والعزاء بالليل في مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر»؛ مؤكدًا تأجيل الجنازة للغد حتى قدوم ابنتها من السفر للمشاركة في تشييع والدتها لمثواها الأخير.