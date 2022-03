شكرا لقرائتكم خبر عن جين كامبيون تفوز بجائزة أفضل مخرجة بحفل جوائز الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المخرجة جين كامبيون بجائزة البافتا أفضل مخرجة عن فيلمها The Power of the Dog، فيما فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي بول توماس أندرسون عن فيلم Licorice Pizza.

تضم قائمة ترشيحات أفضل فيلم بجائزة BAFTA الكثير من الأفلام السينمائية التى تتنافس على الجائزة، ومن بينها العديد من الأعمال التى تستحق المشاهدة ويجب ألا تفوت محبى وعشاق السينما العالمية ومنها فيلم Don’t Look Upويدور حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky النجمة جنيفر لورانس»، وأستاذها Dr. Randall Mindy النجم ليوناردو دى كابريو، واللذان اكتشفا اكتشافا خطيرا وهو أن مذنبا يدور داخل النظام الشمسى، سيصدم الكرة الأرضية.

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاى مخرج فيلم The Big Short، ويشارك فى البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثى شالاميه، أريانا جراندى، سكوت ميسكودى «المعروف باسم كيد كودى، هيميش باتيل، ميلانى لينسكى، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلى.

إضافة إلى فيلم «House of Gucci» من إخراج ريدلى سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشى، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل فى نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أى مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House Of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمى آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراى، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

عمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار وغيرها من الأعمال.