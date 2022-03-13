طارق الشناوي يكشف تطورات حالة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات حالة الفنان الكبير سمير صبري، والذي يعاني صحيا بالفترة الماضية.

وكتب الشناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قبل دقائق تلقيت أجمل وأغلى مكالمة تليفونية، كان المتحدث هو الفنان الكبير والصديق الغالي سمير صبري الذي يعالج الآن في المستشفى العسكري بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أضاف: "صوت سمير كما هو بكل عنفوانه وألقه وخفة ظله.. تعود سمير في كل رمضان أن يجمع أصدقائه حول مائدة سحور، داعبته قائلا (إن شاء الله نلتقي قبلها.. في شعبان)".

تابع: "سمير حالته الجسدية والنفسية والوجدانية في الذروة، وسوف يجري إن شاء الله جراحة القسطرة قريبا ويعود بعدها لمنزله، ونردد معه (سكر سكر حلوة الدنيا سكر)".

استكمل: "الثلاثاء القادم سيقدم الحلقة الجديدة من برنامجه (ذكرياتي)، حوار مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ومخرجنا الكبير محمد عبد العزيز".

اختتم: "سمير صبري أيقونة مصرية عصية على التكرار أو الاستنساخ.. ربنا يخليه لنا ويمتعنا أكثر وأكثر وأكثر".

ويخضع الفنان سمير صبري، للعلاج في مستشفى بالمعادي، استعدادا لإجراء جراحة دقيقة في القلب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برعاية وعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي بالشكر لرئيس الجمهورية.