رمضان 2022.. طرح الإعلان الأول لمسلسل "سوتس بالعربي" لآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "tvision" الإعلان الأول لمسلسل "سوتس Suits بالعربي" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

الشركة نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، الإعلان والذي يظهر فيه بطل المسلسل النجم آسر ياسين، مصحوبا بتعليق: "لما تيجي توكل محامي ابقى قوله بس إن اللي هيترافع قصاده يبقى زين ثابت.. سوتس Suits بالعربي في رمضان 2022".

وكشفت قناة cbc عن عرضها مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بشكل حصري في رمضان 2022.

مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.