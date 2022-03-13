أحمد فلوكس يهاجم مشهدا لـ أمينة خليل.. ومتابع: "ولما مثلت مع صافيناز كان حلو؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هاجم الفنان أحمد فلوكس، مشهدا للفنانة أمينة خليل، من مسلسل "نمرة اتنين" ضمن حلقة "آخر الليل" والذي عُرض على منصة "شاهد" عام 2020.

وكتب فلوكس، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولا ويكون قرارات رادعة، وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي، ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة، ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية".

واختتم: "أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائيا، لأن دي مش مسئوليتهم.. وأنا من عشاق أمينة خليل".

وتباينت تعليقات الجمهور على ما كتبه "فلوكس"، ومنها متابع كتب: "وأنت أما مثلت مع صافيناز كان حلو أوي يعني وحاجة هادفة"، ورد فلوكس على المتابع قائلا: "لا مكنش.. وحاولت جاهدا على قد ما أقر أخليه مش تافه.. ولم أكرر تاني".

وأيضا من تعليقات الجمهور: "هو أنت نسيت مسلسلك مع غادة عبد الرازق؟"، "السؤال بقى إيه اللي فكرك بيه دلوقتي ماتكلمتش في وقتها ليه ما هو بقاله كتير أوي"، "فين الرقابة.. فين المسؤلين؟"، "زمن غريب"، "للأسف كلام صح"، "احترمتك جدا والله" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر" عام 2019، من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف شريف عرفة، وبطولة النجوم: أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.