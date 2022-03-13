وقع منذ شهر ونصف.. تفاصيل انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انفصل الفنان محمد الشرنوبي، عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمالة النجمة أنغام، حسبما أكد أكثر من مصدر مقرب من الثنائي لـ"الخليج 365".

تفاصيل انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

وحسب مصادر "الخليج 365"؛ وقع انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض بالفعل منذ نحو شهر ونصف، وذلك إثر حدوث خلافات بينهما لم تستمر طويلا قبل وقوع الانفصال.

راندا رياض تحذف صورها مع محمد الشرنوبي

وكانت راندا رياض، حذفت صورها مع الفنان محمد الشرنوبي، من حسابها عبر موقع "إنستجرام"، ما أثار التساؤلات حول علاقتهما.

الفنان محمد الشرنوبي من جانبه مازال يحتفظ بصوره مع راندا رياض.

وفي يوليو 2020، عقد محمد الشرنوبي قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين؛ التزاماً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

محمد الشرنوبي يهدي راندا رياض "قلبي ارتاح"

محمد الشرنوبي كان قد أهدى راندا رياض أغنية "قلبي ارتاح

" والتي تم حذفها في البداية من "يوتيوب"، بعد شكوى قدمتها المنتجة سارة الطباخ، وتم إعادتها مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر 2020، بعد حصول الشرنوبي على حكم قضائي.

وفي يونيو من عام 2018 أعلنت أنغام أن راندا رياض أصبحت مديرة أعمالها ولا يوجد أي شخص آخر مسؤول عن أعمالها سواها.

وفي يوليو 2019، أعلن محمد الشرنوبي انتهاء علاقته وفسخ خطبته من مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ، مرجعاً السبب حينها لعدم رضا والده بسبب فارق السن بينهما وهو 15 عاماً.