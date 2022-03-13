انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انفصل الفنان محمد الشرنوبي، عن زوجته راندا رياض، مديرة أعمالة النجمة أنغام، حسبما أكد مصدر مقرب من الثنائي لـ"الخليج 365".

وحتى الآن يلتزم الثنائي محمد الشرنوبي وراندا رياض الصمت.

وكانت راندا رياض، حذفت صورها مع الفنان محمد الشرنوبي، من حسابها عبر موقع "إنستجرام"، ما أثار التساؤلات حول علاقتهما.

الفنان محمد الشرنوبي من جانبه مازال يحتفظ بصوره مع راندا رياض.

وفي يوليو 2020، عقد الفنان محمد الشرنوبي قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين؛ التزاماً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي يونيو من عام 2018 أعلنت أنغام أن راندا رياض أصبحت مديرة أعمالها ولا يوجد أي شخص آخر مسؤول عن أعمالها سواها.

وفي يوليو 2019، أعلن محمد الشرنوبي انتهاء علاقته وفسخ خطبته من مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ، مرجعاً السبب حينها لعدم رضا والده بسبب فارق السن بينهما وهو 15 عاماً.