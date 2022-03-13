هند صبري تنعى أنيسة حسونة: "حاربت ألمها وألم غيرها بابتسامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري، الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. حاربت ألمها وألم غيرها بإبتسامة وتحدي وإيمان.. شخصية نادرة وملهمة فارقتنا اليوم.. الله يرحم د/ أنيسة حسونة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.