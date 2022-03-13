شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يطرح أحدث أغانيه "سكر الدنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان هانى عادل أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم "سكر الدنيا" من ألحانه، وكلمات محمود رضوان، جيتار كريم حسام، بيانو فيصل فؤاد وذلك على قناته على يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية

بحب اكتب حروف اسمي علي أيدك

وأبوس أيدك

وبعشق لحظة التسبيح علي صوابعك

لما تبقي نايمة مسلمة أمر الهوي لله

أنا عمري ما حكيتلك عن الأحلام

وصورتك فيها عاملة إزاي

بشوفك زي خطفه ضي

وأبوسك بوسة في شفايفك وتمتنعي

وكلك رغبه في الدوبان

يا حتة سكر الدنيا

باعتها ربنا في فنجان

شربته لوحدي دفى القلب

وكان من وحدته بردان

انا عمري ما حكيتلك عن الأحلام

وصورتك فيها عاملة إزاي

بشوفك زي خطفه ضي

وابوسك بوسه في شفايفك وتمتنعي

كشف الفنان هانى عادل خلال حواره مع الخليج 365 عن الكثير من الكواليس حول دوره في "البحث عن علا"، وهو الدكتورهشام المعالج النفسى الذى وقع في حب علا عبد الصبور في آخر حلقات مسلسل "عايزة أتجوز"، ويعود من جديد في مسلسل "البحث عن علا"، بشكل وشخصية مختلفة وإليكم نص الحوار

ما هي أسباب موافقتك على المشاركة في "البحث عن علا" بعدما ظهرت في "عايزة أتجوز"

وافقت مبدئيا بسبب فريق العمل سواء ممثلين أو مخرج أو مؤلفين، ثانيا لأننى صدقت الشخصية، لأنها طبيعية، حدث بها بعض التغييرات التي تحدث مع مرور الزمن، لأنه عندما تقابل شخص بعد 10 أو 12 عاما، ستجد أنه بالتأكيد هنالك العديد من الصفات التي تغيرت به، ولـ هذا أنا لا أرى أن "البحث عن علا" هو استكمال لـ "عايزة أتجوز"، ولكن هي نفس الشخصيات في محيط جديد.

ورسالتنا الرئيسية من "البحث عن علا" هو إبراز التغيرات التي حدثت لـ أبطالنا، زواجنا، تقدمنا في السن، اعتماد علا على زوجها، الذى كان يرى أنه من مصلحته كرجل أنها تظل في المنزل أطول فترة لتربية الأطفال، وبالرغم من ذلك ألا أن هذه الظروف لم تعجبه في وقت ما، وهذا طبيعى لأننا أشخاص طبيعين نتغيير.

بالإضافة إلى أن "هشام" في البحث عن علا واجه بعض الظروف الصحية، "الأزمة القلبية"، التي من بعدها بدأ يشعر أنه بحاجة للقيام ببعض التغييرات اللازمة في حياته، لأنه شعر بالحصول على فرصة جديدة للحياة من جديد.

كما أن "البحث عن علا" يركز على فكرة أنه أحيانا نسعى وراء تحقيق حلم محدد، ومن ثم نكتشف أنه ليس الأفضل، فـ علا كانت تسعى وراء الزواج ولكن النتيجة أصبحت مختلفة مع الوقت.

هل ترى شخصية الدكتور "هشام" في "البحث عن علا" سلبية

لا، هشام في "البحث عن علا" غير سلبى، هو شخص طبيعى قام ببعض التغييرات بسبب تعرضه لأزمة صحية، مما جعلته يرى الأمور بشكل مختلف تماما عن ما حدث قبلها، وفى بعض الأوقات من الممكن التعامل مع "تروما" بعد الأزمة بشكل غير سوى، ولكنه طوال الوقت يسعى للحفاظ على صحة أطفاله النفسية، والتناقضات التي تحدث لشخصية هي طبيعية ولحظية، ومن الممكن ان يكون كزوج تصرفاته خاطئة، ولكنه كأب تصرفاته طبيعية.

ما المختلف بين هشام في مسلسل "عايزة أتجوز" ومسلسل "البحث عن علا"؟

كنت شخص مختلف وقت تقديم شخصية "هشام" في "عايزة أتجوز"، أما الآن نضجت بشكل أكبر، وبالتالي أصبح لدي خبرة أكبر، وهذا ما سيظهر عليه هشام في "البحث عن علا".