شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يفاجئ طارق الشناوى بمكالمة هاتفية من داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد طارق الشناوى، عن تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان سمير صبرى من داخل المستشفى الذي يعالج فيه، وكتب طارق الشناوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "قبل دقائق تلقيت أجمل وأغلى مكالمة تليفونية كان المتحدث هو الفنان الكبير والصديق الغالي سمير صبري.





وتابع طارق الشناوى: "صوت سمير كما هو بكل عنفوانه وخفة ظله، وتعود سمير في كل رمضان أن يجمع أصدقائه حول مائدة سحور داعبته قائلاً: إن شاء الله نلتقي قبلها".

واستكمل الشناوى: "في شعبان سمير حالته الجسدية والنفسية والوجدانية في الذروة وسوف يجري إن شاء الله جراحة القسطرة قريبًا ويعود بعدها لمنزله ونردد معه "سكر سكر حلوة الدنيا سكر".

وأضاف: "الثلاثاء القادم سيقدم الحلقة الجديدة من برنامجه حوار مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ومخرجنا الكبير محمد عبد العزيز، متابعا: "سمير صبري أيقونة مصرية عصية على التكرار او الاستنساخ ربنا يخليه لنا ويمتعنا أكثر وأكثر وأكثر .

زار المخرج مجدى أحمد على، الفنان الكبير سمير صبرى بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية، ولتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي حصدها عن فيلم "2 طلعت حرب".

وقال المخرج مجدى أحمد على عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم 2 طلعت حرب شكرا لكل الأطباء العظام والعاملين بالمستشفى الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار".

وحصل النجم الكبير سمير صبرى، على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على.