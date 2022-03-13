شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حلمى عضو أساسي بفرقتى الهضبة والكينج.. ومسلسل البرنس آخر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى يعانى من أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا والتى تسببت فى إجرائه عملية استأصل فيها الحنجرة بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقد النطق والكلام.

يعتبر الفنان عبد الله حلمى من أهم عازفى آلة "الكولة" في مصر والوطن العربى، وهو عضو أساسي في فرقتى الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير والفنان الكبير على الحجار، ولم يكن ذلك من فراغ فهو موهبة فريدة من نوعها واستطاعت موسيقاه أن تعيش بداخل جمهوره الذى يحرص على الاستماع للموسيقى الخاصة به.

فقدم مع الحجار العديد من الأغنيات الشهيرة من أبرزها "تجيش نعيش" و "عم بطاطا" كما كان حاضرًا مع الكينج محمد منير في معظم أغنياته وحفلاته أبرزها "الجيرة والعشرة" و"أحمر شفايف" و"حاضر".

قضى عبد الله حلمى رحلة في باريس مدتها 7 سنوات حبًا منه في اظهار موسيقاه للغرب، وعمل هناك مع جورج وسوف وعبادى الجوهر وراغب علامة وعبد الله الرويشد ووليد توفيق، إلى أن غلبه الشوق بعدها والاستقرار بمصر والزواج وأنجب ابنيه خالد وعصام.

الفنان عبد الله حلمى له بصمات قوية في عالم الدراما، فشارك في الكثير من التترات والموسيقى التصويرية بها أيضًا، منها، دموع في عيون وقحة، المال والبنون، الليل وأخره، وكان آخرها مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان.