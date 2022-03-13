شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أحمد بدير وياسر على ماهر عن تكريمهما في صالون الفنانة مديحة حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الفنان أحمد بدير والفنان ياسر علي ماهر عن تكريمهما خلال احتفالية أقامها صالون الفنانة مديحة حمدي اليوم الأحد، بقاعة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

وكان قد أعلن صالون الفنانة مديحة حمدى الثقافى عن منح درع التمييز لعدد من الفنان فى احتفالية تقام اليوم الأحد، ومن هؤلاء سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، النجم أحمد بدير، والفنان ياسر على ماهر، والفنان هانى كمال، والكاتب المسرحى عمرو دوارة.

وكانت الفنانة مديحة حمدى قد كرمت مؤخرًا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وقامت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل بتكريم كل من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان بالإضافة لتكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.