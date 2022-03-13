شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد مع ماجد الكداونى فى فيلمه "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم بيومى فؤاد فى أحداث فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى والفنانة هند صبرى، حيث استأنف أبطال الفيلم التصوير فى مدينة 6 أكتوبر، بعد توقف أسبوع حيث يضع مخرج العمل رامى إمام خطة للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

ويظهر ماجد الكدوانى فى دور صاحب مطعم خلال أحداث فيلمه الجديد "فضل ونعمة"، وتشاركه فى بطولة العمل النجمة هند صبرى، ويحمل اسم المطعم نفس اسم الفيلم، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

يشار إلى أن بيومى فؤاد كشف عن العديد من الأسرار، فى لقائه مع عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس" قبل دخوله الفن وعالم الشهرة والأضواء، قائلا: "إنه عمل لفترة فى مطعم سمك لكى يساعد والده فى مصاريف دراسته أثناء الثانوية.

وأضاف: "والدى لم يقصر معنا بس كنت بحب أساعده واشتغلت نقاش وفى شركة نظافة وذهبت إلى الأقصر واشتغلت على مركب".

وعن أسرار طفولته حكى أيضًا "كنت طفل شقى معجون بمية عفاريت وكان والدى بيضربنى بالخرطوم.. كنت أحيانا أرجع من غير الكوتشى وأنا بلعب كورة لأنى كنت بعمله عارضة، وكنت مميز عشان اسم بيومى تحس إنى رئيس عصابة، أما اسم الشهرة يوكا".