شكرا لقرائتكم خبر عن "العزيز".. فضل شاكر يطرح آخر أغانى ألبومه "بجامل ناس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم اللبنانى فضل شاكر أحدث أغانيه بعنوان "العزيز"، وهى ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلع إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة، وتقول كلمات أغنية "العزيز":

يا العزيز الغالي وينك ... قلبي اتعبني بسؤاله

لو تغيب العمر كله ... إني انساك استحاله

عساك طيب - عسى الأيام ... تردك ثاني ياحبيب

عساك طيب - ماتدري ايش ... جرالي وأنت متغيب

حياتي في غيابك صعبة ... اعد اللحظة والثوانى

كنت أضن الحب كذبه ... وربى بحبك بلانى

وضم المينى ألبوم الجديد للنجم فضل شاكر، والذى يحمل عنوان "بجامل ناس" اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، وتم إطلاق أخر تلك الأعمال، وهى أغنية "العزيز"، علما بأن الأعمال التي تم طرحها، قد نالت إعجاب جمهوره من مختلف الدول العربية، وهذه الأغانى الـ 6 هى:

1- أغنية " بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال، والحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحيي يوسف.

2- أغنية "توقعني" من كلمات محمد القاسمى، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع جوزيف دمرجيان.

3- أغنية "دمعة" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع عمر صباغ.

4- أغنية "عز الغياب" من كلمات احمد الصانع، وألحان عبد القادر الهدهود، وتوزيع أحمد أسدى.

5- أغنية "ابعد خلاص" من كلمات والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع علي أباظة.

6- أغنية "العزيز " من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي، وتوزيع على أباظة.