إصابة فنان مصري وأسرته بسبب حريق في المنزل ونقلهم إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 08:43 مساءً - أعلن ” محمد بغدادي ” صديق الفنان ” نور محمود ” عن إصابة الأخير وزوجته الصحفية ” نانسي عبد المنعم ” ووالدة زوجته في حريق نشب ببيت حماته ونقلهم جميعا إلى أحد المستشفيات بالقاهرة .

فكتب صديق الفنان نور محمود في منشور عبر حسابه على موقع فيس بوك مطالبا المتابعين بالدعاء له ولأسرته : ” دعواتكم بالشفاء لإخواتي وأصدقائي وحبايبي أطيب اتنين والله المحترمين الراقيين الغاليين على قلبي نور محمود وزوجته الصحفية نانسي عبد المنعم ” .

وتابع كاشفا عن تواجد حماة الفنان المصري بالرعاية المركزة : ” ربنا يلطف بيهم باللي هما فيه .. حريق في منزل والدة نانسي ووالدتها في الرعاية وبنتها وزوجها مصابين .. ربنا يشفيهم ويعافيهم ويطمنا عنهم ويقوموا بألف صحة وخير ” .

فيما توجهت زوجة نور محمود في منشور لها على فيس بوك بالدعاء لوالدتها وأسرتها قائلة : ” اللهم أجرنا في مصيبتنا .. حريق في بيت أمي كبير هي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابين .. الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء .. بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون .. نسألكم الدعاء ” .