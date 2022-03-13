بملامح تبرز تقدمها في العمر .. شاهد : نجوى فؤاد تشكو من هذا الأمر في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 08:43 مساءً - شاركت الفنانة ” منة جلال ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمقطع فيديو جمعها بالفنانة ” نجوى فؤاد ” في أحدث ظهور لها والتي بدت عليها علامات التقدم في العمر وبملامح متغيرة .

حيث ظهرت منة جلال بالفيديو إلى جانب نجوى فؤاد خلال زيارتها لها بمنزل الأخيرة موجهة لها سؤالا حول من يحرص على السؤال عنها بالوسط الفني .

لترد نجوى فؤاد كاشفة عن أنهم ثلاثة أشخاص فقط فقالت : ” منة جلال أولا، سعيدة جلال، نبيلة عبيد لن أنسى لها مواقفها الأيام دي ابدا ربنا يديها الصحة والعمر ” .

وتابعت حول عدم سؤال أحد من الوسط الفني عنها : ” حتى لما بيكون عندنا حاجة أنا اللي بطلب النقيب .. يوم سمير صبري ما تعب أنا اللي طلبت النقيب قولتلو سمير صبري تعب ونقلوه المستشفى ” .

وأضافت الفنانة نجوى فؤاد : ” مفيش حد من الوسط بيسأل عليا خالص .. ليه حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا إحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض .. حبوا بعض ” .

فيما كتبت منة جلال في تعليقها على الفيديو : ” جبر الخواطر، جبر الخواطر يا ناس .. قيمة وقامة كبيرة الأستاذة نجوى فؤاد .. كانت صريحة أوي وجعتلي قلبي .. محدش بيسأل عليا ” .