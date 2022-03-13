كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 08:43 مساءً - شاركت الفنانة ” منة جلال ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمقطع فيديو جمعها بالفنانة ” نجوى فؤاد ” في أحدث ظهور لها والتي بدت عليها علامات التقدم في العمر وبملامح متغيرة .
حيث ظهرت منة جلال بالفيديو إلى جانب نجوى فؤاد خلال زيارتها لها بمنزل الأخيرة موجهة لها سؤالا حول من يحرص على السؤال عنها بالوسط الفني .
لترد نجوى فؤاد كاشفة عن أنهم ثلاثة أشخاص فقط فقالت : ” منة جلال أولا، سعيدة جلال، نبيلة عبيد لن أنسى لها مواقفها الأيام دي ابدا ربنا يديها الصحة والعمر ” .
وتابعت حول عدم سؤال أحد من الوسط الفني عنها : ” حتى لما بيكون عندنا حاجة أنا اللي بطلب النقيب .. يوم سمير صبري ما تعب أنا اللي طلبت النقيب قولتلو سمير صبري تعب ونقلوه المستشفى ” .
وأضافت الفنانة نجوى فؤاد : ” مفيش حد من الوسط بيسأل عليا خالص .. ليه حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا إحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض .. حبوا بعض ” .
فيما كتبت منة جلال في تعليقها على الفيديو : ” جبر الخواطر، جبر الخواطر يا ناس .. قيمة وقامة كبيرة الأستاذة نجوى فؤاد .. كانت صريحة أوي وجعتلي قلبي .. محدش بيسأل عليا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بملامح تبرز تقدمها في العمر .. شاهد : نجوى فؤاد تشكو من هذا الأمر في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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