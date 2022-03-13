شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وعمرو دوارة وهانى كمال أبرز حضور صالون مديحة حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، احتفالية صالون الفنانة مديحة حمدى، بقاعة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان هاني كمال، الكاتب المسرحي الدكتور عمرو دوارة الشاعر سراج الدين عبد القادر، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وبدأت الاحتفالية بإبتهالات دينية، وقالت الفنانة مديحة حمدي خلال الإحتفالية: أنا سعيدة جدًا بالتجمع اليوم، وأتمني أن يبارك الله في هذا الجمع، واليوم يعتبر الجزء الأولي من الزاوية الجديدة التي أتخذها الصالون وفي كل جزء سيكون هناك تكريم العديد من القدوات، فشبابنا في تلك المرحلة في أشد الحالة للقدوة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم كل من الكاتب المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والفنان الدكتور هاني كمال وكيل وزارة الثقافة، والذي قال عقب تكريمه شكرا للفنانة مديحة حمدي وهذا الدرع لا أعتبره تكريم بل معرفتي للفنانة مديحة حمدي ومقابلتي بهذا الجمع العظيم أكبر تكريم بالنسبة لي، ونصيحتي للجميع " خليك دايما صاحب أثر طيب " فالإنسان تكمن سيرته في الأثر الطيب الذي يتركه في نفوس الناس، كما تم تكريم الفنانة القديرة مديحة حمدي في مجال الفن وفي مجال الإعلام تم تكريم الإعلامي محمد محي عامر .