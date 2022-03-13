شكرا لقرائتكم خبر عن "مارس" شهر فراق العملاقين حمدى وعبد الله غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير عبد الله غيث الذى ولد فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية، سواء فى المسرح أو السينما وكذلك الدراما، وقد وصل إلى العالمية من خلال فيلم الرسالة الذى شارك فى بطولته عام 1976م.

وتأتى ذكرى عبد الله غيث بعد أسبوع من ذكرى رحيل أخيه حمدى غيث أحد أعظم ممثلى الدراما المصرية، الذى ترك إرثًا فنيًا كبيرًا ما زال يتذكره جمهوره وعشاقه إلى اليوم

مفارقات القدر، اتفقت على أن الشقيقين حمدى وعبد الله غيث، وُلدا فى شهر يناير وتُوفيا فى شهر مارس، حيث إن الفنان حمدى غيث وُلِدَ فى 7 يناير 1924 وتوفىّ فى 7 مارس 2006، والفنان عبد الله غيث " ولِدَ فى 28 يناير 1928، وتوفىّ فى 13 مارس 1993

أما عن ذكريات فيلم "الرسالة" الفيلم العالمى الذى قام الفنان عبد الله غيث فيه بدور رئيس فيه يقول عنه، من خلال برنامج نجم وسهرة بالتليفزيون عام 1983: "تلقيت مكالمة من المنتج العربى تاكفور أنطونيان ليقول إن هناك مخرجا عربيا أمريكيا سيعمل فيلم عالمى اسمه الرسالة وعاوزين ممثلين مصريين وعاوز يقابلني، وأنا لم آخذ الموضوع بجدية لأنه سبق وجاء إيطاليون وطلبوا نفس الأمر وصورونا لكن الأدوار كانت بعيدة تماما عن مكانتنا وفيها إساءة لنا“.

وأضاف: "قابلت شابا سوريا قال إنه مساعد المخرج مصطفى العقاد، وقال إنى مرشح لدور حمزة ـــ عم النبى عليه السلام ـــ وإن فيه لجنة منعقدة فى لندن حاتعمل اختبار كاميرا بالمكياج واللبس وبعدها يوافقوا على أو يرفضوا، لكن أنطونى كوين كان المفروض حايعمل دور أبو سفيان اللى عمله بعد ذلك حمدى غيث، لكن حين قرأ السيناريو شبط فى دور حمزة، بعدها قال لى مصطفى العقاد مبروك أنت حاتعمل دور حمزة فى النسخة العربى، وأنطونى يعملها فى النسخة الأجنبية”.

وتابع: ”جاء أول يوم تصوير وكان فى المغرب وعملوا مدينة كاملة لمكة هناك وكان حاضر مئات من البشر جاءوا يشهدوا المباراة بين الفنان العالمى أنطونى كوين وبين الفنان العربى عبدالله غيث، وإذا بأنطونى يطلب أن أمثل أنا الأول لأنه عاوز يتعلم مني، فالدور عربى والشخصية عربية وأنا الأولى بها، انزعجت وخفت وقلبى دق، لكن قرأت الفاتحة وبدأ التصوير فهدأت نفسى وقلت هل أنطونى بعبع أبدا دا إحنا حضارتنا قد حضارتهم عشر مرات وحمزة بتاعنا إحنا”.

وقال عبد الله غيث: ”طلعت بأقدام ثابتة ورحت ناتع المشهد من أول مرة وإذا بالجماهير المغربية تصفق بحرارة، حتى الأجانب كنت أقابلهم كانوا يخلعوا البرنيطة لتحيتي.

ولم يقدم عبد الله غيث أفلاما كثيرة خلال مشواره الفنى، حيث لم يتجاوز عددها 17 فيلما، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بأعماله المسرحية والتليفزيونية، وقدم فيها أدواراً لا تنسى، نتذكر منها دور الفلاح المهزوم فى فيلم الحرام أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وإخراج بركات، كما قدم دور المناضل فى فيلم ثمن الحرية أمام محمود مرسى وصلاح منصور وإخراج نور الدمرداش، وشخصية خالد بن الوليد فى فيلم الشيماء أمام سميرة أحمد وإخراج حسام الدين مصطفى، كما قدم قصة البطل الشعبى الأسطورى أدهم الشرقاوى فى الفيلم الذى حمل نفس الاسم أمام لبنى عبد العزيز وسميحة أيوب وإخراج حسام الدين مصطفى، ومن أفلامه السمان والخريف، عصر القوة، ديك البرابر، ملف سامية شعراوى.

وسئل فى حوار قديم عن سبب قلة أعماله السينمائية فأجاب: "كنت أهتم دائماً بقيمة الدور الذى يضيفه لى، لذلك رفضت الكثير من الأدوار التى وجدتها غير مناسبة لي".

أما الفنان الراحل حمدى غيث فقد تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1954، ‏وكانت أول دفعة للمعهد وضمت الفنان فريد شوقى والفنان عبد الرحيم الزرقانى، وكان الأول على دفعته وفى المقابل كان فريد ‏شوقى الأخير فى ترتيب الدفعة، وذلك بحسب تصريحات إعلامية لرمزى غيث ابن شقيق حمدى غيث.

سافر حمدى غيث فى بعثة إلى فرنسا لدراسة التمثيل لمدة سنتين، وعاد 1950 ليعمل فى مصر، وكان مشهود له بالالتزام، ‏وطيبة القلب والحزم فى نفس الوقت.

مع تقدمه فى العمر، اتجه حمدى غيث إلى التلفزيون، وقدم أهم كلاسيكيات الدراما المصرية، مثل "محمد رسول الله، الفتوحات الإسلامية، الشهد والدموع، بوابة المتولي، لا إله إلا الله، ذئاب الجبل، وزيزينيا".

ونظرا لشخصيته القوية التى عرف بها فى الوسط الفني، استطاع أن يحصل على منصب نقيب السينمائين لأكثر من دورة، ومن أصعب اللحظات التى مرت على حمدى غيث كانت وفاة شقيقه عبد الله أثناء تصويره مسلسل "ذئاب الجبل" عام 1993، وكان متبقيا له 8 مشاهد، ومع ذلك وافق على تجسيد دور أخوه فى الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون"، وأبدع فى تقديم شخصية "عباس الضو".