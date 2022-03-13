شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة عازف الكولة عبد الله حلمى.. ويستعين بجهاز للنطق بعد استئصال الحنجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام نجل عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، لـ"الخليج 365" عن تحسن الحالة الصحية لوالده، مشيرًا إلى أن والده يستعين بجهاز يدوي يساعده علي النطق، بعد استئصال الحنجرة علي خلفية إصابة والده بسرطان الحنجرة.

وأضاف عصام أن أصدقاء والده من الفنانين والموسيقيين يطمئنون عليه دوما، لكنه غير قادر علي الحديث في الهاتف، لذلك يأتيه أصدقاؤه من حين لآخر، موضحًا أن النقابة تقوم بدورها تجاه والده مثله مثل أي عضو أخر، حيث توفر العلاج لأصحاب المعاشات.

وكان تعرض عازف الكولة الشهير عبد الله حلمى لأزمة صحية تسببت فى إجرائه عملية استئصال فيها الحنجرة بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقط النطق والكلام.

يعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوًا رسميًا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، و شارك "حلمي"، فى أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

على الرغم من رحلة طويلة إلى باريس مدتها سبع سنوات قضاها عبدالله حلمى اختبر فيها حبه الجمهور الفرنسي بالفن الذي يقدِمه، وغلبه الشوق بعدها والاستقرار بمصر والزواج وانجاب خالد وعصام .

أصدر عبدالله حلمى ألبوما بالتعاون مع الراحل أحمد الحجار كموزع موسيقى ويحمل اسم حوار يظهر على غلافه وكأنما نقش بمصاحبة الكولة على أحد جدران المعابد الفرعونية.