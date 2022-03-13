شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تؤدي مناسك العمرة.. ومتابعوها يطالبونها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلاله وهي تؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وظهرت في الفيديو وهي ترتدي ملابس العمرة والقناع الطبي، وكتبت "الحمدلله"، وسرعان ما حصد الفيديو الكثير من التفاعل من قبل متابعيها وجمهورها.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن صور من مشاركتها في احتفالية "يوم الشهيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلقت مايان علي الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ " شرف ليا اني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي..قدمنا أوبريت رسالة نور بطولة الاستاذة ماجدة ذكي و الاستاذ خالد الصاوي وأحمد خالد صالح و رامز أمير..من أجمل الحاجات اللي حصلت أن سيادة الرئيس وجهلنا الشكر.من أحلي الحاجات اللي حصلت في حياتي الحمدلله".