شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "وادى سينما" تختتم فعاليتها في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مبادرة "وادي سينما" فعالياتها وذلك بعد عرض العديد من العروض السينمائية لأول مرة في السعودية لأفلام حازت على جوائز في مهرجانات سينمائية عديدة مثل أفلام "سعيد مثل لازار" و"أمور وسبات شتوي وكلوز أب والبحث عن رجل السكر، والفلك الروسي، وحريق في البح".

أما الأفلام العربية فعرض "الرجل الذي باع ظهره "و"أنت تشبهني" وميكرفون و"سيد المجهول" وجزائرهم" ونحبك هادي".

بجانب هذه العروض السينمائية المميزة سواء كانت لأفلام أجنبية أو عربية كانت هناك العديد من العروض السعودية المهمة لعدد من الأفلام كسيدة البحر أو الخوف صوتيا وفيلم زوال وفيلم الكندرجي وفيلم مريم .

تزامن مع عرض هذه الأفلام ندوات وحوارات مع نخبة من المخرجين والكتاب والنقاد من السعودية وخارجها كـ (كوثر بن هنية، أحمد عبدالله، لينا سويلم، فايزة أمبه، مها ساعاتي، فيصل العتيبي، عبدالمحسن الضبعان، دينا عامر، محمد بن عطية) ناقشهم عدد من النقاد والسينمائيين أمثال "فهد الاسطاء، طارق خواجي، هناء العمير، فراس الماضي، أسامة القس"

ويتطلع السينمائيون السعوديون من صناع ومحبين لإستمرار هذا المشروع ( وادي سينما) في الأيام المقبلة خاصة في ظل غياب مثل هذه المبادرة في الرياض ولحاجة المجتمع السينمائي السعودي لإستمرار وتطوير هذه المبادة السينمائية النوعية.